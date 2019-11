Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Eigentümer gesucht

Trier (ots)

In der Nacht zum 11.10.2019 gegen 03:00 Uhr wurde im Bereich des Hauptbahnhofes in Trier ein Fahrrad entwendet. Der Diebstahl konnte durch eine Streife der PI Trier vereitelt werden. Die durchgeführten Ermittlungen führten bislang nicht zur Ermittlung des Eigentümers. Wer vermisst seit dem 11.10.2019 ein Herrenrad, welches ursprünglich blau lackiert und mit schwarzer Farbe überlackiert wurde? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter 06502-91570 oder per Mail an pischweich@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Kerstin Pfeifer

Telefon: 06502-9157-34

Kerstin.Pfeifer@polizei.rlp.de



