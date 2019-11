Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall - Fahrer verstorben

55767 Brücken, Trauntalstraße (ots)

Am Dienstag, dem 19.11.2019, gegen 14:42 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Fahrzeugführer die Trauntalstraße in Brücken, von der Ortsmitte kommend, in Fahrtrichtung Ellweiler. Vor einer leichten Rechtskurve kam der Fahrer, vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme, links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer vor dem dortigen Wohnanwesen. Der Fahrer wurde anschließend von den Rettungskräften aus dem Fahrzeug geborgen und in eine Klinik verbracht. Der Fahrer verstarb nach Mitteilung der Klinik am späten Abend im Krankenhaus an den Folgen seines körperlichen Mangels. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca.7000 EUR.

