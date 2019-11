Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Gütersloh - Tatverdächtiger festgenommen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Samstagabend (16.11., 22.30 Uhr) und Sonntagmorgen (17.11., 12.30 Uhr) ist es zu einem versuchten Einbruch in einer Gaststätte in der Wiesenstraße und einem vollendeten Einbruch in eine Gaststätte an der Hohenzollernstraße gekommen.

In der Hohenzollernstraße wurde eine Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich eingeworfen. An der Wiesenstraße wurde vergeblich versucht ein Fenster aufzuhebeln.

Als wenige Stunden nach dem Einbruch in der Nähe eines Hauses am Elmersweg ein Teil des Diebesgutes aufgefunden wurde, führten Spuren am Tatort und Ermittlungen der Polizei zu einem 33-jährigen Mann. Dieser wurde in seiner Wohnung vorläufig festgenommen. Ein Richter erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den Gütersloher.

