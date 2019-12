Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit Crystal erwischt

Görlitz (ots)

Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde ein 32-jähriger Deutscher beanzeigt. Der in Görlitz gemeldete Mann war am Montag, den 9. Dezember 2019 gegen 23 Uhr in der Nähe des Görlitzer Bahnhofs von Bundespolizisten kontrolliert worden. In einem Versteck in seiner Hose stießen die Fahnder auf 2,3 Gramm Crystal. Das Rauschmittel wurden aus dem Verkehr gezogen, die weiteren Ermittlungen übernimmt das Polizeirevier Görlitz.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Ralf Zumbrägel

Telefon: 0 35 81 - 36 26 (0) 6111

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell