POL-NB: Korrekturmeldung: LKW-Fahrer fährt mit Handy bei Rot und ist nicht angeschnallt

Stavenhagen (ots)

Der Ort der Verkehrskontrolle war in Stavenhagen und nicht wie zunächst angegeben in Malchin.

Am Nachmittag des 17.07.2019 haben die Beamten der Besonderen Verkehrsüberwachung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow in Stavenhagen eine Verkehrskontrolle zum Thema Handynutzung am Steuer durchgeführt. Die Beamten standen dafür mit ihrem Funkstreifenwagen am Fahrbahnrand und beobachteten die Fahrzeugführer. Gegen 14:00 Uhr haben sie einen LKW-Fahrer in der Schultestraße aus Richtung Basepohl kommend festgestellt, welcher in der Hand sein Handy hielt, seinen Blick auf das Handy richtete und dadurch auch den Funkstreifenwagen nicht wahrnahm. Daraufhin haben sich die Beamten entschlossen, dem LKW zu folgen und zu kontrollieren. An der folgenden Kreuzung Reuterplatz bog der LKW-Fahrer nach links in Richtung Neubrandenburg ab, ohne dabei den Fahrtrichtungsanzeiger links zu betätigen. Zudem fuhr der Fahrer bei Lichtzeichen ROT. Unmittelbar danach stoppten die Beamten das Fahrzeug für eine Kontrolle. Dabei stellten sie fest, dass der 32-jährige Fahrzeugführer nicht angeschnallt war. Er hat in das Gurtschloss am Fahrersitz eine Steckzunge ohne Gurt gesteckt, um das akustische Signal beim Fahren ohne Gurt zu unterbinden.

Der 32-Jährige muss mit einer Strafe von insgesamt ca. 250 Euro und 2 Punkten rechnen. Dazu wird er eine Einladung zum Verkehrsunterricht gemäß §48 StVG erhalten.

