Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbrecher gelangt über Fallrohr in Gaststätte und bricht Zigarettenautomat auf

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach ein unbekannter Täter in eine Gaststätte über einem Lebensmittelmarkt in der Briloner Landstraße in Korbach ein.

Vermutlich über ein Fallrohr kletterte er zunächst auf die Dachterrasse. Von dort gelangte er durch eine Nebeneingangstür in einen Vorraum eines Cafes. Hier hebelte er mit brachialer Gewalt einen Zigarettenautomaten auf. Während zur Höhe des Diebsgutes noch keine gesicherten Angaben vorliegen, teilten die aufnehmenden Polizeibeamtem der Polizeistation Korbach mit, dass der entstandene Sachschaden ca. 2.500 Euro beträgt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-971-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

