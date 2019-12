Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei nimmt zwei Frauen in Gewahrsam

Görlitz, Weißwasser, Bad Muskau (ots)

Am Montag, den 9. Dezember 2019 wurden auf dem Hermannplatz in Bad Muskau zwei Ukrainerinnen von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen. Die 45 und 51 Jahre alten Frauen wurden gegen 22 Uhr als Insassen eines Kleintransporters mit ukrainischen Kennzeichen angetroffen.

In beiden Fällen lautet der Vorwurf: Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz!

Schnell war klar, dass die 45-Jährige ohne Genehmigung im rheinland-pfälzischen Bremberg in der häuslichen Pflege arbeitete. Mitgeführte Stundenaufzeichnungen ließen keinen anderen Schluss zu. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise, des unerlaubten Aufenthaltes und des Verstoßes gegen das Sozialgesetzbuch eingeleitet.

Bei der Kontrolle der 51-Jährigen kam ans Licht, dass sie nicht nur unerlaubt in Nordrhein-Westfalen als Pflegerin gearbeitet hatte, sie hielt sich darüber hinaus auch 67 Tage zu lange im Schengen-Gebiet auf. Auch in diesem Fall wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Überdies wurden in beiden Fällen sowohl gegen den Arbeitgeber als auch gegen den Arbeitsvermittler strafrechtliche Ermittlungen in die Wege geleitet.

Die ausländerrechtlichen Verfahren, die jeweils mit einer Ausweisung und einer Einreisesperre enden dürften, übernahm die zuständige Ausländerbehörde Görlitz.

