Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: 36-Jähriger festgenommen: 820 Tage Restfreiheitsstrafe

Görlitz (ots)

Beamte des Bundespolizeireviers Görlitz haben am Samstag, den 7. Dezember 2019 gegen 04:30 Uhr einen 36-Jährigen auf dem Elisabethplatz in Görlitz festgenommen. Der polnische Staatsangehörige war zuvor durch eine Streife einer Personenkontrolle unterzogen worden. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den 36-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen schweren Raubes und anderer Delikte vorlag. Aus seiner bestehenden Gesamtfreiheitsstrafe von ursprünglich 4 Jahren und 10 Monaten hatte der 35-jährige Mann noch insgesamt 820 Tage zu verbüßen. Die Görlitzer Bundespolizisten verbrachten ihn daher im Anschluss in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt.

