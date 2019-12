Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: 8000 Euro Schwarzgeld beschlagnahmt - Abschiebung droht

Görlitz (ots)

Bei einem 41-jährigen Ukrainer sind insgesamt 8.000,00 Euro Schwarzgeld beschlagnahmt worden. Offensichtlich hatte der Mann ohne die erforderliche Genehmigung gearbeitet! Ihm droht nun die Abschiebung.

Der mutmaßliche Schwarzarbeiter war am Sonntag, den 8. Dezember 2019 durch Bundespolizisten an der Anschlussstelle Görlitz in Gewahrsam genommen worden.

Dem 41-Jährigen konnte nachgewiesen werden, dass er auf einer Baustelle in Limburg tätig war. Bei ihm wurden 8.000 Euro illegal ausgezahlter Arbeitslohn eingezogen. Der Ukrainer musste darüber hinaus 600 Euro als Sicherheitsleistung für das eingeleitete Strafverfahren hinterlegen.

Das weitere ausländerrechtliche Verfahren, welches mit einer Ausweisung und einer Einreisesperre enden dürfte, übernahm die zuständige Ausländerbehörde.

