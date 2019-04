Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Auto auf Parkplatz zerkratzt; Wittmund - Unbekannter zerkratzt Autolack

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Auto auf Parkplatz zerkratzt

Ein grauer Audi wurde am Wochenende an der Mühlenstraße in Wittmund beschädigt. Der Eigentümer stellte den Wagen am Samstag gegen 20:30 Uhr ab. Als er am Sonntag gegen 17:30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, befanden sich Kratzer im Lack. Die Verursacher sind unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Wittmund - Unbekannter zerkratzt Autolack

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes wurde am Montag ein grauer VW Golf beschädigt. Der Wagen wurde gegen 15:45 Uhr geparkt. Als die Fahrerin gegen 18:30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Lack beschädigt worden war. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne die Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

