Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - 17-jähriger Radfahrer leicht verletzt; Norderney - Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht; Großheide - Heranwachsende bei Unfall schwer verletzt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - 17-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Ein 17 Jahre alter Radfahrer aus Norden ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in der Gewerbestraße in Norden leicht verletzt worden. Ein 72 Jahre alter Mann wollte nach bisherigem Erkenntnisstand mit seinem Range Rover gegen 17 Uhr den Parkplatz eines Bekleidungsgeschäfts verlassen. Dabei übersah er offenbar den auf dem Radweg fahrenden 17-Jährigen. Es kam zu einer leichten Berührung zwischen Auto und Fahrrad. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Norderney - Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Eine Radfahrerin ist bereits am vergangenen Donnerstag, 04.04.2019, bei einem Verkehrsunfall auf Norderney verletzt worden. Ein bislang unbekannter Radfahrer fuhr nach bisherigem Erkenntnisstand gegen 22:15 Uhr auf dem Verbindungsweg von der Gartenstraße zur Wiedaschstraße. Als er die Jann-Berghaus-Straße überquerte, stieß er mit einer 29 Jahre alten Radfahrerin aus Norderney zusammen. Beide Radfahrer stürzten. Die 29-Jährige wurde leicht verletzt. Der Radfahrer entfernte sich von dem Unfallort, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 04932 92980.

Großheide - Heranwachsende bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Großheide-Arle, wurde am Dienstag gegen 8:30 Uhr eine 17-Jährige schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 43 Jahre alte Frau aus Großheide mit einem VW Up rückwärts von einer Zufahrt auf die Fahrbahn der Landesstraße (L) 6. Dabei bemerkte sie nicht, dass die Westerholterin auf einer Honda (Leichtkraftrad) herannahte. Sie war in Richtung Westerende unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 17-Jährige schwer verletzt wurde. In Begleitung eines Notarztes wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell