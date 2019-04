Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Auto beschädigt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Auto beschädigt

Ein oranger VW Touran wurde am Freitag in Upgant-Schott beschädigt. Das Auto war zwischen 7:45 Uhr und 9:15 Uhr an der Widzel-Tom-Brook-Straße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes abgestellt. Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken fuhr ein Unbekannter mit seinem Auto gegen den Wagen und rief so den Schaden hervor. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04934 4129.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Antje Heilmann

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell