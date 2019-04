Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unbekannte flüchten nach Unfällen; Südbrookmerland - Auto auf Parkplatz beschädigt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unbekannte flüchten nach Unfällen

In der Auricher Schulstraße wurde am Samstag ein silberner Skoda Superb beschädigt. Ein Unbekannter fuhr mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Wagen gegen das Auto.Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Unfallzeit liegt zwischen 16 Uhr und 19:30 Uhr. Auf die gleiche Weise wurde am Sonntag auch ein Skoda Octavia beschädigt. Der Wagen war zwischen 12:50 Uhr und 13 Uhr auf dem Parkplatz der Sparkassenarena, Emder Straße, in Aurich abgestellt. Hinweise zu den Flüchtigen nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Südbrookmerland - Auto auf Parkplatz beschädigt

Ein schwarzer VW Passat wurde am Sonntag in Südbrookmerland beschädigt. Er war zwischen 14:30 Uhr und 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Einzelhandels in Moordorf an der Ekelser Straße, nahe der Kreuzung Ritzweg, abgestellt. Der Schaden entstand auf unbekannte Weise und liegt schätzungsweise im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Aurich entgegen unter Telefon 04942 1337.

