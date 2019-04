Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Tagesstätte; Südbrookmerland - Auto beschädigt; Ihlow - Bienenvölker gestohlen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Tagesstätte

Unbekannte sind in Aurich in eine Tagesstätte für Wohnungslose eingebrochen, die sich am Georgswall befindet. Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten ins Innere. Gestohlen wurde ein Fernseher. Insgesamt entstand ein Schaden im oberen dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Südbrookmerland - Auto beschädigt

Ein grauer Opel Vectra wurde am Samstag beschädigt, als er in der Ekelser Straße in Moordorf, nahe der Einmündung zur Bundesstraße (B) 72, parkte. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr und Mitternacht. Unbekannte haben eine Scheibe eingedrückt und einen Außenspiegel abgebrochen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 04942 1337.

Ihlow - Bienenvölker gestohlen

Drei Bienenvölker sind von Unbekannten zwischen Freitag, 29.03.2019, 14 Uhr, und Samstag, 6.4.2019, 11 Uhr, gestohlen worden. Sie haben in einem Waldstück an der Straße Voerkampen in Ihlow-Simonswolde gestanden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, oder Hinweise auf den Verbleib der Bienen geben können, werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04929 1310.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Antje Heilmann

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell