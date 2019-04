Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der PI Aurich/Wittmund vom 06./07.04.19

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich

Verkehrsgeschehen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, gegen 19:25 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Mann die Auricher Straße in Südbrookmerland mit seinem Roller. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein rechtskräftiges Fahrverbot bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Pkw - Diebstahl -Verkehrsunfall mit Flucht - eine Person leicht verletzt- Fahrer unter Alkohol und Drogeneinfluss - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, gegen 23:35 Uhr, kam es in Wiesmoor auf der Hauptstraße zu einem Auffahrunfall. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Im Pkw des Geschädigten wurde die 54-jährige Beifahrerin durch den Unfall leicht verletzt. An seinem Pkw entstand hoher Sachschaden. Überprüfungen ergaben, dass der Pkw vor dem Unfall in Wilhelmshaven entwendet worden war. Aufgrund von Hinweisen konnte der Fahrer (40 J.) festgestellt werden. Er stand unter Alkohol und Drogeneinfluss. Weiter ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Sachbeschädigung Am Samstagmorgen wurde eine Sachbeschädigung an einer Schranke in Bensersiel beim Campingplatz angezeigt. Unbekannte brachen die Schranke in der Nacht ab. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ladendiebstahl Am Samstagmittag beging ein 20 Jahre alter Mann aus Esens einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Auricher Straße. In unmittelbarer Nähe zum Supermarkt konnte der Mann von einem Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei dem Täter wurden zwei große Packungen Tabak gefunden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahrraddiebstahl Im Zeitraum von Samstag, 17.00 h, bis Sonntag, 02.28 h, wurde ein abgestelltes und abgeschlossenes Herrenrad in der Esenser Straße in Wittmund beim Netto entwendet. Später konnte der Eigentümer sein Fahrrad in der Nähe auffinden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Verkehrsgeschehen

Unfall mit Trunkenheit Am Samstagmorgen, kurz nach 07.00 h, kam auf der B 436 zwischen Strudden und Etzel ein PKW von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Sowohl der 21 Jahre alte Fahrer aus Schortens als auch der 24 Jahre alte Halter, der Beifahrer war, standen unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Bei beiden wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem besaß der Fahrer keinen Führerschein. An dem PKW entstand Sachschaden. Der Beifahrer wurde leicht verletzt.

Unfall mit Trunkenheit Ebenfalls in Friedeburg auf der B 436 kam es am späten Samstagvormittag zu einem weiteren Verkehrsunfall mit Trunkenheit. Ein 33 Jahre alter Mann aus Wiesmoor kam mit einem Firmenfahrzeug kurz vor Friedeburg von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Obwohl das Fahrzeug erheblich beschädigt wurde, fuhr der Mann weiter zur Tankstelle in Friedeburg. Dort wurde er bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Da der Mann 1,7 Promille pustete, wurde ihm auf der Dienststelle in Wittmund eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein konnten die Beamten nicht beschlagnahmen, da der Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag bereits wegen Trunkenheit im Verkehr im Bereich des PK Jever aufgefallen und ihm dort bereits der Führerschein abgenommen worden war.

Norden

Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Körperverletzung auf Festplatz Zwei Personen sind am Samstagabend in Dornum leicht verletzt worden. Gegen 18:10 Uhr kam es in der Straße Am Schützenplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Dornumern. Dabei wurden eine 58-jährige Frau und ein 30-jähriger Mann von einem 31-jährigen Mann verletzt. Die Hintergründe sind bislang noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04933 2218 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Hagermarsch - Motorradfahrer leicht verletzt Bei einem Verkehrsunfall in Hagermarsch ist am Samstag ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Der 34-jährige Mann aus Esens fuhr mit seinem Motorrad gegen 14:14 Uhr auf der Straße Hufschlag und kam aus bislang unbekannten Gründen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mann stürzte dabei und wurde leicht verletzt.

