POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für den 06.04.2019

Altkreis Aurich

Aurich - Zwei betrunkene Verkehrsteilnehmer kontrolliert Am Samstagmorgen, gegen 01:55 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen PKW auf der Leerer Landstraße in Aurich. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bei dem 27jährigen Fahrzeugführer, welcher in Aurich wohnt, eine Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmitteln festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen. Ebenfalls zur Blutentnahme musste ein 26jähriger Auricher, welcher mit dem Fahrrad den Fischteichweg in Aurich befuhr. Er war der Streifenwagenbesatzung am Samstagmorgen, gegen 05:20 Uhr, durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Die Messung des Atemalkoholwertes ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Verursacher entfernt sich vom Unfallort Am Freitagabend, gegen 19:40 Uhr, befuhr eine 25jährige Frau aus der Krummhörn die Von-Jhering-Straße in Aurich in Richtung Emder Straße. Sie führte einen VW Golf. Der Unfallverursacher wollte vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei touchierte der - vermutlich weiße SUV - den PKW der Frau. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung vorzunehmen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Altkreis Norden

Norden - Verstoß Waffengesetz Norder Polizeibeamte wurden am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr, durch Zeugen in die Kirchstraße gerufen, weil dort ein 42-jähriger Anwohner mit einer Schreckschusswaffe hantierte und auch Schüsse abgab. Die Beamten stellten die Waffe bei dem alkoholisierten Mann sicher. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Landkreis Wittmund

Verkehrsunfallflucht - Carolinensiel Am Freitag, im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug in Carolinensiel in der Straße "Am Yachthafen" einen Verkehrsunfall, als er auf einen dort befindlichen Grünstreifen fuhr. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Findling, der von dem Fahrzeug noch zwei Meter mitgeschleift wurde. An dem Grünstreifen entstand Sachschaden. Das Fahrzeug muss ebenfalls beschädigt sein. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

