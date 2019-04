Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Bargeld aus Fotogeschäft gestohlen; Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Bargeld aus Fotogeschäft gestohlen

Unbekannte haben am Dienstag Bargeld aus dem Thekenbereich eines Fotogeschäfts in Wittmund entwendet. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagvormittag in der Kirchstraße. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein weißer Dacia Duster wurde am Donnerstag auf einem Parkplatz an der Esenser Straße in Wittmund beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher touchierte den Wagen zwischen 10:15 Uhr und 10:45 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Beifahrerseite. Ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr er davon. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter 04462 9110.

