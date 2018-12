POL-BOR: Bocholt - "Falsche Polizeibeamte" am Telefon - es hört nicht auf

Bocholt (ots) - Auch wenn die dreisten Betrüger im Kreis Borken wenig Aussichten auf Erfolg haben - sie hören nicht auf.

So erhielten am Mittwoch mindestens drei Bocholter solche Anrufe, in denen sich die Betrüger als Polizisten ausgeben. Mit dem bereits des Öfteren beschriebenen Trick, angeblich gebe es Hinweise auf einen bevorstehenden Einbruch bei den Angerufenen, versuchten die Täter ihre Opfer zu beunruhigen. Im weiteren Verlauf versuchen die Gauner, die Vermögensverhältnisse auszuforschen und ihre Opfer dazu zu bringen, Geld und Schmuck persönlich in sichere Hände zu übergeben - es sind aber die gierigen Hände der Betrüger.

Die angerufenen Bocholterinnen und Bocholter fielen nicht auf sie herein. Leider hören die Betrüger nicht auf - die Polizei aber auch nicht. Wir warnen weiter vor dieser Betrugsmasche, damit die potenziellen Geschädigten nicht um ihr Erspartes gebracht werden. Klären Sie insbesondere ihre älteren Verwandten und Bekannten auf. Es hilft!

