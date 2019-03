Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Karambolage auf der Bohlenstraße

Lübbecke (ots)

In Lübbecke sind am Montag drei Autos in einen Auffahrunfall verwickelt worden. Drei Beteiligte wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 12.50 Uhr befuhr ein 21-Jähriger aus Rahden mit einem VW Lupo die Bohlenstraße in Richtung der Mindener Straße. Zeitgleich befanden sich eine 20 Jahre alte Lübbeckerin in einem Opel sowie eine Frau aus Rahden in einem Golf vor dem Fahrzeug des Mannes. In Höhe der Einmündung zur Straße "Rote Mühle" erkannte der Rahdener offenbar zu spät, dass sich vor der Ampelkreuzung der B 239 / B 65 bereits ein Rückstau gebildet hatte und fuhr in das Heck des Opels auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls wiederum in den ebenfalls wartenden Golf geschoben. Dabei wurden die Insassen der Fahrzeuge verletzt und durch Rettungskräfte ins Krankenhaus Lübbecke eingeliefert. Der Lupo und der Opel wurden abgeschleppt.

