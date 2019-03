Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Laterne umgefahren - Polizei sucht Zeugen

Preußisch Oldendorf (ots)

Am Donnerstag hat die Polizei Kenntnis über eine demolierte Straßenlaterne erhalten und sucht nun nach Zeugen.

Nach Hinweisen wurde die Laterne in der Jahnstraße in Höhe der Hausnummer 22b am Donnerstag im Zeitraum von 10 bis 14.30 Uhr beschädigt. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge wurde durch Zeugen im Unfallszeitraum in dem Bereich ein weißer LKW mit Aufschrift gesehen, der womöglich mit dem Unfall in Verbindung stehen könnte.

Hinweise zum Verursacher werden an die Beamten des Verkehrskommissariats Lübbecke unter Telefon (05741) 227-0 erbeten.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell