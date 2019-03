Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Seniorin nach Verkehrsunfall verletzt

Espelkamp (ots)

Am Freitagmorgen ist in Espelkamp eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall mit einem PKW verletzt worden. Aufgrund der erlittenen Verletzungen musste die Frau ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegen 8.45 Uhr war die 73-Jährige aus Espelkamp auf dem Gehweg entlang der Neisser Straße unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 66 Jahre alter Espelkamper in einem Skoda die Straße "Am Hügel" in Richtung Rathaus. Als die Fußgängerin die Fahrbahn überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten. Trotz eines sofort eingeleiteten Ausweichmanövers konnte der Autofahrer die Kollision nicht mehr verhindern. Dadurch wurde die Frau verletzt und musste nach notärztlicher Versorgung per Rettungswagen dem Klinikum Minden zugeführt werden.

