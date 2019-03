Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer kollidiert mit PKW

Bad Oeynhausen (ots)

Am Mittwochabend ist ein Radfahrer von einem PKW angefahren worden. Dabei wurde er verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegen 18.45 Uhr befuhr eine 42-Jährige aus Bad Oeynhausen in einem Audi die Weserstraße in Richtung der Detmolder Straße. Zur selben Zeit befand sich ersten polizeilichen Ermittlungsergebnissen zufolge ein 40-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen auf einem Fahrrad auf dem Fußgängerüberweg im Einmündungsbereich der Weserstraße / Bahnhofstraße und wollte diesen fahrenderweise vom Südbahnhof kommend in Richtung der Bahnhofstraße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Verkehrsteilnehmer, sodass der Mann auf den Boden stürzte. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den Mann und lieferten diesen anschließend ins Krankenhaus Bad Oeynhausen ein.

