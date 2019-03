Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei warnt vor falschen Spendensammlern

Lübbecke (ots)

Der Polizei sind in den letzten Tagen falsche Spendensammler gemeldet worden, die im Ortsteil Gehlenbeck bei Hausbewohnern geklingelt hatten.

Dabei gaben sich zwei Männer als Angehörige des Hospizes "Veritas" aus und baten um Geldspenden. Nach Rücksprache mit den Hospizverantwortlichen ergab sich für die Polizeibeamten die Information, dass seitens des Hospizes grundsätzlich keine Spendensammlungen an Haustüren durchgeführt werden.

In einem Fall entfernten sich die Verdächtigen rasch, als ein älterer Hausbewohner durch ein jüngeres Familienmitglied Unterstützung an der Haustür erhielt. Bei einer älteren Dame baten die Tatverdächtigen sogar um Zutritt in das Haus. Dieser wurde ihnen von der aufmerksamen Bewohnerin allerdings verwehrt.

Beide Männer werden als etwa Mitte 20 mit dunklen, kurzen Haaren und akzentfrei deutschsprechend beschrieben. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor Fremden Zutritt in die privaten Räumlichkeiten zu gewähren oder Wertgegenstände auszuhändigen. Seien Sie grundsätzlich misstrauisch und wählen Sie im Zweifel immer den Polizeiruf 110.

