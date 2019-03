Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte zapfen Treibstoff aus LKW ab

Porta Westfalica (ots)

Am Dienstagmorgen ist ein 52 Jahre alter LKW-Fahrer böse überrascht worden. Unbekannte hatten an seinem Fahrzeug in den vorherigen Nachtstunden auf einem Parkplatz an der A2 unbemerkt eine erhebliche Menge Dieselkraftstoff abgezapft.

Als der Fernfahrer gegen sieben Uhr auf dem Autobahnparkplatz Fuchsgrund nach einer vorherigen Nachtruhe seine Fahrt fortsetzen wollte, dürfte er nicht schlecht gestaunt haben. Unbekannte hatten im Zeitraum seit 17 Uhr des Vorabends rund 300 bis 400 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank des weißen DAF-Sattelschleppers mit zugehörigem Anhänger der Marke Krone entwendet. Den Tankdeckel hatte der Mann nach eigenen Angaben zwar geschlossen, aber nicht mit dem Schlüssel verriegelt.

Hinweise zu den Spritdieben werden an die Polizei Minden unter (0571) 8866-0 erbeten.

