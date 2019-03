Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

Bad Oeynhausen (ots)

In Wulferdingsen sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Dabei nutzten sie eine Urlaubsabwesenheit der Bewohner.

Am Dienstag gegen 9.30 Uhr wurden die Beamten der Leitstelle über einen Einbruch in ein Wohnhaus in der Krellstraße informiert. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung stellte sich heraus, dass sich die Täter über ein Glaselement Zutritt in das Innere des Gebäudes verschafft hatten. Dort durchsuchten sie in mehreren Räumen Schränke sowie andere Behältnisse. Über die Höhe der Beute können derzeit noch keine gesicherten Auskünfte gegeben werden.

Wer Hinweise zu den Einbrechern oder für den Tatzeitraum von Donnerstag, 07. März, 11 Uhr bis Dienstag, 12. März, 7 Uhr geben kann, wird gebeten, sich bei den Polizeibeamten unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

