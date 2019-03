Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Scheune brennt komplett nieder

Petershagen (ots)

In der Nacht zu Dienstag brannte in Heimsen eine als Lagerfläche genutzte alte Scheune komplett nieder und stürzte letztendlich ein. Die Brandspezialisten der Polizei nahmen am Dienstag die Ermittlungen auf. Nach derzeitigem Sachstand kann noch keine Aussage zur Brandursache getroffen werden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Zeugen, die in der Nacht verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Brandstelle gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0571-8866-0 an die Polizei in Minden zu wenden.

Gegen 1.40 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf das Feuer in der Heimser Straße. Zu dem Zeitpunkt brannte die Scheune schon lichterloh. Die Feuerwehr konnte die Scheune nur noch kontrolliert abbrennen lassen und ein Übergreifen auf das nebenstehende Wohnhaus verhindern. Der entstandene Schaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

