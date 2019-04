Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Vermisstensuche in Greetsiel

Aurich/Wittmund (ots)

Am 07.04.2019 gegen 16:30 Uhr sorgte sich die Ehefrau eines 78- jährigen Mannes aus Upgant- Schott um ihren an Demenz erkrankten Ehemann. Dieser war nach einem Toilettenbesuch, während eines gemeinsamen Spazierganges in Greetsiel, nicht wieder zu ihr zurückgekehrt. Eine eingeleitete Suche durch die Polizei im Ortskern von Greetsiel und in der näheren Umgebung verlief zunächst ergebnislos, sodass zur Unterstützung die Feuerwehr sowie eine Rettungshundestaffel hinzugezogen wurde. Ebenso wurde ein Polizeihubschrauber alarmiert, der jedoch nicht mehr vor Ort war, da der gesuchte Mann gegen 20:15 Uhr wohlbehalten an seiner Wohnanschrift in Upgant- Schott auftauchte. Er war mit einem Fahrrad von Greetsiel nach Hause gefahren. Woher das schwarze Damenhollandrad stammt, konnte der Mann nicht sagen. Das Fahrrad steht nun bei der Polizei Norden, der Eigentümer kann sich dort unter 04931- 921115 melden.

