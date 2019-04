Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Auto zerkratzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Auto zerkratzt

Ein schwarzer Skoda Octavia wurde zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen am Neuen Weg in Wiesmoor beschädigt. Unbekannte zerkratzten nach erstem Erkenntnisstand mit einem spitzen Gegenstand den Lack der Motorhaube. Der Wagen war im Tatzeitraum zwischen Samstag, 17:30 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, in einer Parkbucht vor einer Gaststätte abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04944 9169110.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell