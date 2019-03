Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Foto zur Entsorgung von Altreifen in Brockum (Landkreis Diepholz) ---

Diepholz (ots)

Brockum - Altreifen entsorgt Unbekannte haben in der Zeit vom 24.03. bis zum 25.03.2019 ca. 200 Altreifen in einem Landschaftsschutzgebiet entsorgt. Vermutlich mit einem größeren Fahrzeug müssen die Unbekannten die Reifen zum Ablageort, einem Forstweg in der Gemarkung Thielmannshorst neben der Straße Moordamm, transportiert haben. Hinweise auf die Entsorgung nimmt die Polizei Lemförde, 05443 / 2872, entgegen. (Foto zum download im Presseportal)

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

