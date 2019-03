Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfallfluchten in Syke und Weyhe - Pkw-Frontscheibe in Bassum eingeschlagen ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Einbruch

In der Zeit von Montag bis Dienstag zwischen 19:00 und 06:15 Uhr kam es in Melchiorshausen im Heideweg zu einem Einbruch in eine Werkstatt. Ein noch unbekannter Täter entwendete aus den dort abgestellten Transportern zum größten Teil elektrische Werkzeuge. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Weyhe - Unfall mit Flucht

Von Samstag bis Sonntag, 23.03. - 24.03.2019, zwischen 18:00 und 08:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in Erichshof in der Allerstraße ein silberner Citroën C3 beschädigt. Beim Ein- oder Ausparken verursachte ein rotes unbekanntes Fahrzeug einen 80 cm langen Lackkratzer an der Beifahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Ein Schaden in Höhe von 1000 Euro ist dabei entstanden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Bassum - Frontscheibe eingeschlagen

In der Zeit von Montag, 25.03.2019, 21 Uhr bis Dienstag, 26.03.2019, 8 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Frontscheibe eines VW Pritschenwagens ein. Der Wagen parkte zu der Zeit in Hollwedel. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242/9690 entgegen.

Syke - Unfallflucht

Am Dienstag. 26.03.2019, in der Zeit von 15:45 Uhr bis 18 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein-oder Ausparken einen Daimler, welcher in der Georg-Hoffmann-Straße geparkt war. Durch den Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 2 000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und unerkannt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242/9690 entgegen.

