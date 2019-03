Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Radfahrer fährt alkoholisiert in Twistringen gegen Baum - Polizei Diepholz sucht Eigentümer einer Leiter - Unfallflucht in Wagenfeld ---

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Diepholz (ots)

Twistringen - Alkoholsiert gegen einen Baum

Am Sonntagabend verunfallte in Borwede ein 41-jähriger Fahrradfahrer aus Ehrenburg. Der Mann befuhr stark alkoholisiert mit seinem Fahrrad die K102 von Borwede in Richtung Ehrenburg. Auf der Strecke verlor er die Kontrolle über das Rad und kollidierte am Straßenrand mit einem Baum. Dabei verletzte er sich leicht am Kopf. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Ehrenburger einen Atemakoholwert von über 1,7 Promille fest. Daraufhin wurde der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Stuhr - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag den 24.03.2019 um 18:10 Uhr wurde in Groß Mackenstedt in der Proppstraße ein 38-Jähriger in seinem VW Golf von Polizeibeamten kontrolliert. Bei der Kontrolle erreichte der 38-Jährige einen Atemalkoholwert von über 2,4 Promille. Einen Führerschein konnte der Fahrer auch nicht vorweisen, dieser wurde ihm wegen Trunkenheit vor kurzem abgenommen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Sonntag den 24.03.2019 gegen 11:15 Uhr kam es in Brinkum auf der Bremer Straße zu einem Unfall zwischen einem 67-jährigen BMW-Fahrer und einem 45-jährigen E-Bike-Fahrer, beide aus Stuhr, zu einem Unfall. Beim Abbiegen übersah der Pkw-Fahrer den vorfahrtsberechtigten E-Bike-Fahrer. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vorsorglich durch Rettungskräfte in ein nächstgelegenes Krankenhaus gebracht.

Diepholz-Aschen - Polizei sucht Eigentümer einer Leiter

Bereits am 12.03.2019 kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Schaftrift. Die bislang unbekannten Täter ließen nach dem Einbruch eine Leiter zurück. Die polizeilichen Ermittlungen konnten bislang den Eigentümer der Leiter nicht ausfindig machen. Auffällig an der Leiter ist, sie ist komplett mit schwarzem Klebeband umwickelt. Hinweise zu der Leiter nimmt die Polizei Diepholz, 05441 / 9710, entgegen. (Fotos der Leiter zum download im Presseportal)

Wagenfeld - Unfallflucht

Gegen 07.40 Uhr befuhr eine 20-jährige mit ihrem VW-Polo die Neustädter Straße, als ein dunkler Mercedes aus der Schützenstraße einbog. Sie konnte dem Pkw noch leicht ausweichen, aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Mercedes fuhr in die rechte Seite des Polo. Danach setzte er kurz zurück, um sich dann von der Unfallstelle zu entfernen. An dem Polo entstand ein Schaden von mindestens 4000 Euro. Bei dem Unfallflüchtigen soll es sich um einen dunklen Mercedes handeln, vermutlich mit ME - ? Kennzeichen. Hinweise auf das Fahrzeug bzw. den Fahrer nimmt die Polizei Wagenfeld, 05444 / 994200, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell