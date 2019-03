Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Brockum, Altreifen in Landschaftsschutzgebiet entsorgt - Gleich zwei Unfallfluchten in Bruchhausen-Vilsen - Unfall mit 4 Verletzten in Eydelstedt ---

Diepholz (ots)

Bassum - Diebstahl

In der Zeit vom 23.03.2019, 14.00 Uhr bis zum 26.03.2019, 15.15 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in Räumlichkeiten des Bahnhofes Bassum, Am Bahnhof 1, ein und verursachten erheblichen Sachschaden. Sie entwendeten Musikinstrumente und -geräte. Der entstandene Schaden dürfte auf ca. 2500 Euro zu beziffern sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Bassum, Tel. 04241/80291-0.

Bassum - Ohne Pflichtversicherung

Ein 18-jähriger Bassumer befuhr am 26.03.2019, um 09.25 Uhr, mit seinem Kleinkraftrad die Straße Helldiek in Bassum, obwohl für das Kraftfahrzeug kein Versicherungsschutz mehr besteht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Bruchhausen-Vilsen - Unfallfluchten

In Bruchhausen-Vilsen, Zur Kleinbahn 3, touchierte ein unbekannter Fahrer eines PKW einen schwarzen PKW-Kombi, Volvo, der dort auf dem Parkplatz abgestellt war. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 2500 Euro zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich am 25.03.2019, in der Zeit von 14.10 bis 15.15 Uhr.

Am 27.03.2019, gegen 17.00 Uhr, geriet ein unbekannter Fahrer eines Kfz auf dem Parkplatz einer Gaststätte in Bruchhausen-Vilsen, in der Schlossstr, beim Rangieren gegen die Mauer der Einfriedung und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Beim verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen roten SUV der Marke Mazda gehandelt haben.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizeistation Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252/9385150.

Eydelstedt - Unfall mit 4 Verletzten

Bei einem Unfall am gestrigen Mittwoch in Eydelstedt wurden insgesamt 4 Personen leicht verletzt. Gegen 07.55 Uhr befuhr eine 34-Jährige mit ihrem Pkw und den beiden Kindern die Schweringhäuser Straße und wollte die K 38 überqueren. Sie missachtete dabei die Vorfahrt und kollidierte mit dem Pkw einer 57-Jährigen. Die 34-jährige Fahrerin und ihre zwei Kinder, 3 und 5 Jahre alt, sowie auch die 57-jährige Fahrerin wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 14000 Euro.

Maasen - Verkehrsunfall

Am gestrigen Abend kam es in Maasen zu einem Verkehrsunfall mit einem Mopedfahrer. Um 19:40 Uhr befuhr der 17-jährige Jugendliche aus Massen mit seinem Moped Piaggio die Mellinghäuser Straße (K14) in Richtung B214. Kurz vor der Kreuzung zur Maaser Straße verunfallte der junge Mann aufgrund von einer starken Verschmutzung auf der Fahrbahn. Der junge Mann stürzte und verletzte sich dabei leicht. An dem Leichtkraftrad entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen zu dem Verursacher der Verschmutzung dauern an.

Brockum - Altreifen entsorgt

Unbekannte haben in der Zeit vom 24.03. bis zum 25.03.2019 ca. 200 Altreifen in einem Landschaftsschutzgebiet entsorgt. Vermutlich mit einem größeren Fahrzeug müssen die Unbekannten die Reifen zum Ablageort, einem Forstweg in der Gemarkung Thielmannshorst neben der Straße Moordamm, transportiert haben. Hinweise auf die Entsorgung nimmt die Polizei Lemförde, 05443 / 2872, entgegen. (Foto zum download im Presseportal)

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell