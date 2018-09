POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) -

Leutkirch im Allgäu - Reichenhofen

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Etwa 200 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in der Lorenz-Hengler-Straße. Ein unbekannter Fahrer eines Milchlasters fuhr Richtung Kirchstraße, streifte den Skoda einer entgegenkommenden 30-Jährigen und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder Milchlaster mit grünem Fahrerhaus und silberfarbenem Tank, der aus dem Landkreis Oberallgäu stammen dürfte, geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, zu informieren.

Leutkirch im Allgäu

Auffahrunfall

Rund 4.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der L 318 kurz vor dem Ortsschild Leutkirch. Ein 20-jähriger Autofahrer hatte zu spät erkannt, dass ein Vorausfahrender mit seinem Audi verkehrsbedingt anhalten musste, prallte gegen dessen Fahrzeugheck und schob den Audi auf den davor stehenden Honda eines 32-Jährigen.

Ravensburg

Verkehrsunfall

Etwa 4.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am heutigen Freitag gegen 10.00 Uhr auf dem Kuppelnauplatz. Ein 19-Jähriger prallte mit seinem Seat Ibiza rückwärts gegen einen geparkten Audi und verständigte die Polizei zur Unfallaufnahme.

Weingarten

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am heutigen Freitag kurz nach Mitternacht in der Karlstraße. Eine 53-Jährige befuhr die Fußgängerzone zur Anlieferung und musste einem verbotswidrig die Fußgängerzone befahrenden Radfahrer, dessen Fahrrad zudem unbeleuchtet war, ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei streifte die Frau eine Straßenlaterne und hielt an der Unfallstelle an. Der dunkel bekleidete, schlanke Zweiradfahrer fuhr jedoch davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Radfahrer geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, anzurufen.

Wilhelmsdorf

Versuchter Wohnungseinbruch

Mehrere unbekannte Täter versuchten am Donnerstag gegen 23.30 Uhr vergeblich, gewaltsam in ein Wohnhaus in der Zußdorfer Straße einzubrechen. Die Unbekannten hebelten die Eingangstür auf, gelangten so in einen Vorraum und scheiterten an der Wohnungstür. Ein Bewohner wurde auf den Einbruchsversuch aufmerksam und verständigte die Polizei. Noch vor deren Eintreffen flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik erfahrungsgemäß viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 50 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken bleiben. Bei Fragen, wie Sie sich gegen Einbruch schützen können, berät Sie kostenlos unsere kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ravensburg, Tel. 0751 803-2420. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.K-Einbruch.de

Weingarten

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person sowie rund 1.500 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 17.45 Uhr in der Unterführung der Heinrich-schatz-Straße. Ein 28-jähriger Motorradfahrer prallte vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit gegen die Tunnelwand und stürzte auf die Fahrbahn. Hinzugerufene Rettungssanitäter brachten den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Wilhelmsdorf

Brand

Bauarbeiter nahmen am Donnerstag gegen 12.30 Uhr bei Renovierungsarbeiten eines Gebäudes im Kirchbühl Rauchgeruch wahr und verständigten die Feuerwehr, die rasch anrückte. Diese lokalisierte und löschte den Schwelbrand in der Isolierung im dortigen Deckenbereich. Ob bei den zuvor ausgeführten Dacharbeiten, bei denen Bitumenbahnen mit einem Bunsenbrenner verlegt worden waren, Sorgfaltspflichten verletzt wurden, ist Gegenstand der derzeit laufenden Ermittlungen.

Bad Waldsee

Verkehrsunfall

Rund 4.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 08.30 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in Enzisreute. Ein 80-Jähriger bog mit einem Pkw in das Tankstellengelände ein und kollidierte mit dem Pkw eines ausfahrenden 54-Jährigen.

Isny im Allgäu

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Etwa 1.500 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag zwischen 12.15 Uhr und 16.15 Uhr neben dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Kleinhaslach und Kleinholzleute in Burkwang. Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte dort einen geparkten Opel Astra und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny, Tel. 07562/97655-0, zu melden.

Wolfegg

Unfallflucht

Etwa 150 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag zwischen 10.00 Uh rund 11.45 Uhr in der Straße "Wette". Ein unbekannter Fahrzeuglenker prallte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen zwei Mülleimer sowie gegen die Hauswand einer Arztpraxis. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an den Polizeiposten Vogt, Tel. 07529/97156-0.

