Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht auf Parkplatz; Norden - Trunkenheit im Verkehr; Dornum - Unfallflucht auf Parkplatz

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein VW Polo wurde am Montagmorgen auf einem Parkplatz an der Uffenstraße in Norden von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Zwischen 8:30 Uhr und 17:20 Uhr touchierte der Verursacher den Wagen am hinteren Radkasten und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Es entstand Sachschaden, schätzungsweise im oberen dreistelligen Bereich. Das Auto war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz einer Bildungseinrichtung abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter 04931 9210.

Norden - Trunkenheit im Verkehr

Ein 25 Jahre alter Mann aus Norden war am Montag unter Alkoholeinfluss mit dem Auto unterwegs. Er fuhr mit einem Audi auf dem Schubertring. Er fiel den Polizeibeamten auf, weil das hintere Kennzeichen an dem Auto fehlte. Als die Beamten ihn kontrollierten, stellten sie fest, dass er offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Der Führerschein des Norders wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Dornum - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein weißer BMW X1s wurde am Samstag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts am Bensjücher Weg in Dornum beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer den Wagen am vorderen rechten Kotflügel und fuhr davon. Der Vorfall ereignete sich zwischen 8:45 Uhr und 9:15 Uhr. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04933 2218.

