Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Schlägerei am S-Bahnhaltepunkt Renningen

Renningen (ots)

Am S-Bahnhaltepunkt Renningen-Süd kam es am Donnerstagabend (28.11.2019) gegen 18:30 Uhr zu einer Schlägerei unter Beteiligung von ungefähr 15 unbekannten Personen, bei der eine unbeteiligte Frau verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen trafen offenbar zwei Gruppen junger Männer in der Unterführung des S-Bahnhaltepunkts aufeinander, wo sie wohl unvermittelt aufeinander einschlugen. Hierbei sollen die Unbekannten Kontrahenten Pfefferspray versprüht und Eisenstangen als Schlaghilfen verwendet haben. Die Schlägerei verlagerte sich im Anschluss offenbar auf den Bahnsteig, wo die Personengruppen sich wohl gegenseitig mit Schottersteinen bewarfen. Noch bevor die von Zeugen alarmierten Streifen der Bundes- und Landespolizei eintrafen, konnten die mutmaßlichen Täter in unbekannte Richtungen fliehen und trotz eingeleiteter Fahndungen nicht mehr gestellt werden. Wohl durch den Einsatz von Pfefferspray erlitt eine unbeteiligte Frau Augenreizungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht. Zudem wurden mindestens zwei geparkte Fahrzeuge am S-Bahnhaltepunkt beschädigt. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Landfriedensbruchs. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei unter der Telefonnummer +49711 870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell