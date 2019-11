Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 15-Jähriger von unbekanntem Mann belästigt

Plochingen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend (23.11.2019) gegen 17:30 Uhr einen 15-Jährigen in einer S-Bahn der Linie S1 Richtung Kirchheim/Teck sexuell belästigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand setzte sich der Unbekannte offenbar kurz nach der Abfahrt am Bahnhof Plochingen neben den Jugendlichen und versuchte ihn wohl in ein Gespräch zu verwickeln. Daraufhin soll er den Jungen an sich herangezogen und ihm auf die Wange geküsst haben. Wohl erst als der Geschädigte den Mann aufforderte dies zu unterlassen und der 15-Jährige sich letztendlich umsetzte, soll er von ihm abgelassen haben. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 30 Jahre alt, mit einer Körpergröße von circa 175 cm und einer normalen Statur beschrieben. Er soll kurze, helle und lichte Haare, einen Dreitagebart sowie eine Brille tragen. Der Mann war wohl mit einer beigefarbenen Jacke bekleidet und sprach offenbar akzentfreies Deutsch. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum mutmaßlichen Täter geben können, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

