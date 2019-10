Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrt unter Drogeneinfluss

Wesendorf (ots)

Am Sonntagvormittag wurde in der Straße Katzenberg in Wesendorf ein Pkw-Fahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht einer Fahrt unter Drogeneinfluss. Nach einer Überprüfung vor Ort steht der 30-jährige Wesendorfer im Verdacht vor Fahrtbeginn Cannabis konsumiert zu haben. Für das Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt des Verkehrsteilnehmers wurde zunächst untersagt.

