Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ummern (ots)

Kurz vor Mitternacht kam es am Sonnabendabend zu einem Verkehrsunfall in der Ortschaft Ummern. Nach dem Besuch einer Feier fuhr der 24-jährige Fahrzeugführer aus Ummern mit seinem Pkw auf der Dorfstraße in Richtung Wesendorf. Nahe der Ortsmitte kam er nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei zwei geparkte Pkw und einen Zaun. Der Aufprall war so stark, dass die Airbags auslösten. Anwohner halfen dem Fahrzeugführer aus dem Fahrzeug und leisteten Erste Hilfe. Glücklicherweise trug er keine Verletzungen davon. Der Fahrzeugführer pustete 2,76 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und später eine Blutprobe entnommen. Das verunfallte Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell