Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschwindigkeitskontrollen

Gifhorn (ots)

Am Wochenende wurden in der Allerstraße, im Bereich der B 188 an der Christinenkreuzung und an der Abfahrt Neubokel Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 22 Verstöße festgestellt. An der Christinenstiftkreuzung wurde ein Pkw-Fahrer mit 96 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen. Ihm drohen nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot. Im Bereich der Abfahrt Neubokel wurde ein Fahrzeugführer mit 102 km/h statt der erlaubten 70 km/h gemessen. Diesem Fahrzeugführer droht ein Bußgeldverfahren.

