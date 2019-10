Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hamm-Pelkum (ots)

Zwei Unbekannte versuchten am Samstag, den 12. Oktober, um 20.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Auf dem Brink einzubrechen. Die Täter gelangten zunächst in das Haus. Als sie aber an der Wohnungstür anlangten und diese aufbrechen wollten, wurde der 80-jährige Bewohner des Hauses durch Geräusche und Stimmen auf die Einbrecher aufmerksam. Weil sich der Senior nun lautstark bemerkbar machte, flüchteten die unbekannten Männer wieder aus dem Haus. Eine Beschreibung der Unbekannten liegt nicht vor. Durch den Einbruchsversuch entstand Sachschaden. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0. (hp)

