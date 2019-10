Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholisierter Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 37-jähriger Fahrradfahrer wurde am Samstag, 12. Oktober 2019, gegen 21.00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Feidikstraße leicht verletzt. Der Mann befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg in Richtung Schwarzer Weg. Als er auf die Fahrbahn fahren wollte, verlor er die Kontrolle über das Rad und stürzte. Dabei stieß er gegen ein geparktes Auto. Der Radfahrer wurde zur ambulanten Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Da er erheblich alkoholisiert war und offensichtlich auch unter Einfluss von Drogen stand, wurden ihm im Krankenhaus zwei Blutproben entnommen. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 300 Euro. (as)

