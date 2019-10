Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw-Aufbrecher gesucht

Hamm-Mitte (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 10. Oktober, auf Freitag, 11. Oktober, kam es in Hamm-Mitte zu sechs Autoaufbrüchen. Die Tatorte lagen in der Stiftstraße, Brüderstraße und Brückenstraße. In allen Fällen wurde das Seitenfenster aufgehebelt. Betroffen waren Pkw der Marken Opel, Ford und VW. Diebesgut waren Pfanddosen und ein Rucksack. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(hei)

