Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Arnold-Freymuth-Schule

Hamm-Herringen (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Donnerstag, 10. Oktober (20.30 Uhr), und Freitag, 11. Oktober (6 Uhr), in die Arnold-Freymuth-Schule eingebrochen. Sie zerstörten vermutlich mit einem Stein eine Fensterscheibe der Schule an der Straße An der Falkschule. Anschließend durchwühlten sie verschiedene Räume und entwendeten einen Drucker. Dieser konnte später beschädigt in der Nähe des Schulgebäudes gefunden werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (lt)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell