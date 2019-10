Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt den Geldbörsen-Dieb?

Hamm (ots)

Mit Fahndungsfoto sucht die Polizei Hamm einen Dieb, der am 2. Juli 2018 zunächst die Geldbörse einer Geschädigten mit 1300 Euro Bargeld und der EC-Karte entwendet hat. Im Anschluss versuchte er gegen 12.10 Uhr an der SB-Filiale der Sparkasse an der Lange Straße Geld vom Automaten abzuheben. Jedoch ohne Erfolg - da ihm die PIN nicht bekannt war.

Bei dem Versuch wurde ein Foto von dem Tatverdächtigen angefertigt. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Hose, ein weiß-rot-kariertes Hemd und eine Sonnenbrille. Er hatte damals kurze, dunkle Haare mit beginnender Glatze. Seine Haare waren grau-meliert.

Das Amtsgericht Hamm hat nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 zu melden. (lt)

