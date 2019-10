Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwerverletzter Mopedfahrer nach Verkehrsunfall

Hamm-Wiescherhöfen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Weetfelder Straße wurde am Donnerstagnachmittag (10. Oktober) ein 57-jähriger Piaggiofahrer aus Hamm schwer verletzt. In Höhe der Behringstraße stieß er gegen 14.20 Uhr mit dem Opel eines 53-Jährigen aus Ahlen zusammen. Dieser war gerade im Begriff, nach rechts auf die Carl-Zeiss-Straße abzubiegen. Beide hatten die Weetfelder Straße zuvor hintereinander in Fahrtrichtung Kamener Straße befahren. Der 57-Jährige wurde einem Hammer Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. (es)

