Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versammlung in der Innenstadt

Hamm-Mitte (ots)

Die Versammlung am Donnerstag, 10. Oktober auf der Bahnhofstraße mit dem Thema "Einmarsch der türkischen Armee in Syrien" verlief störungsfrei. In der Zeit zwischen 18 Uhr und 19.10 Uhr beteiligten sich in der Spitze bis zu 170 Teilnehmer an der Demonstration.(jb)

