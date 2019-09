Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erst links geblinkt, dann rechts geblinkt, dann Zusammenstoß

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Eine Fahrzeugführerin aus einem Einbecker Ortsteil befuhr am Dienstag, 10.09.2019, gegen 14.55 Uhr das Altendorfer Tor aus Richtung Salzderhelden kommend. Sie hatte dann die Absicht, nach links auf das Gelände eines Autohauses zu fahren, blinkte dementsprechend, entschloss sich aber dann nach rechts auf das Werkstattgelände des Autohauses zu fahren. Sie setzte als den Blinker gleich wieder rechts. In diesem Moment fuhr aber bereits eine 31-jährige Moringerin mit ihrem Pkw unter Zuhilfenahme des Geh-/Radweges von hinten an ihr vorbei. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der Autos, wobei ein Sachschaden von insgesamt ca. 1500,- Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

