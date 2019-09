Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, B 446 Montag, den 09.09.2019, 06.30 - 15:00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG -dm- Am Montag in der Zeit von 06:30 Uhr bis 15:00 Uhr führten Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Northeim auf der B 446 in Höhe der Einmündung nach Wolbrechtshausen eine Geschwindigkeitsmessung durch. In diesem Bereich ist die Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h begrenzt. In den mehr als 8 Stunden befuhren fast 1.400 Fahrzeug die Strecke in beide Richtungen. Es konnten insgesamt 24 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Ein Fahrer wurde mit 108 km/h gemessen. Ihn erwarten jetzt mindestens 120,- EUR Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg.

