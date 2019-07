Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Widerstand geleistet

Baden-Baden, Oos (ots)

Das aggressive Verhalten eines 23 Jahre alten Mannes rief im Verlauf des Dienstagabends die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf den Plan. Zeugen hatten zuvor gemeldet, dass dieser gegen 21.30 Uhr in der Westlichen Industriestraße mehrere Personen mit Steinen beworfen hätte. Beim Eintreffen der um Hilfe bemühten Beamten richtete der 23-Jährige seine Aggressionen fortan gegen die Ermittler. So versuchte er, einen der Polizisten zu schlagen. Seine Angriffe konnten abgewehrt und der Mann letztlich in Gewahrsam genommen werden. Er sieht nun einem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte entgegen. Da eine Begleiterin des 23-Jährigen im Zuge der polizeilichen Maßnahmen versuchte, den Mann zu befreien, wird nun auch gegen die 28-Jährige ermittelt. Ob durch die mutmaßlichen Steinwürfe jemand verletzt wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

/ya

