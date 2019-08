Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Illegale Reifenentsorgung

Wörth am Rhein (ots)

Am Donnerstag, dem 15.08.2019, teilte ein Jagdpächter bei der Polizeiinspektion Wörth mit, dass Unbekannte im Verlauf der vergangenen Woche auf einem Waldweg bei der Grillhütte Wörth mehrere Altreifen abgeladen hätten. An der Örtlichkeit wurden 18 Lkw-Reifen und mehrere Keilriemen festgestellt. Es ist davon auszugehen, dass die Reifen mit einem Lkw, oder einem Pritschenwagen dort hingebracht wurden. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wörth erbeten.

